Apple vient de confirmer l’acquisition de Credit Kudos, une jeune pousse britannique spécialisée qui a mis au point une technologie logicielle permettant d’évaluer les risques adossés à des prêts bancaires ou de calculer des crédit et des taux de crédit. Pour les experts, ce rachat pourrait bien être le signe d’un lancement de l’Apple Card au Royaume-Uni, voire même dans d’autres pays !

Le montant de la transaction n’a pas été officialisé, mais le site The Block fait état d’un rachat à 150 millions de dollars. Apple n’a jamais caché ses ambitions d’internationalisation de l’Apple Card, mais les contraintes bancaires fortes propres à chaque pays ont poussé la firme de Cupertino a se montrer plus patiente. C’est encore plus vrai pour la France, où l’utilisation de cartes de crédit conso rechargeables est beaucoup moins prisée qu’aux Etats-Unis (d’autant que les taux des crédit conso sont généralement très élevés).