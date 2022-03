Le premier constat établi par Counterpoint Research est effarant : l’an dernier, en pleine pandémie, les ventes de smartphones « premium » (dont le prix est supérieur à 400 dollars) ont augmenté de 24%, soit très au dessus de la croissance du secteur mobile dans son ensemble (+7%). Conséquence, les ventes du segment premium représentent désormais 27% des ventes globales de smartphones !

L’autre constat est assez clair au vu du graphique ci-dessus : l’iPhone accentue encore sa domination sur le segment premium, passant de 55% de Pdm en 2020 à 60% en 2021. Plus fort encore, l’iPhone domine ce segment absolument PARTOUT dans le monde, de l’Amérique du Nord à l’Amérique Latine en passant par l’Europe, la Chine, l’Inde ou bien encore l’Afrique. Samsung est second partout lui aussi, sauf en Chine où il laisse sa place à Huawei et en Inde où OnePlus fait sa loi. A partir de la troisième place, c’est carnaval, avec pas moins de 6 fabricants représentés.

Counterpoint note que la progression du segment Premium est due principalement à l’arrivée massive de la 5G, mais aussi bien sûr à l’excellente forme des iPhone 13/13 Pro d’Apple.