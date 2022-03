Kabam et Disney donnent enfin des nouvelles de Disney Mirrorverse, un action-RPG mobile mettant en scène plusieurs personnages célèbres des franchises Disney et Pixar. Forcément, le joueur devra se constituer une équipe de héros courageux (Cendrillon aux côtés de Peter Pan et de Bambi par exemple) qui iront combatte les forces du mal, ici baptisées Fractuels. Ces dernières veulent détruire le Mirrorverse, sorte de métavers qui réunit des personnages venant d’univers différents.



Le descriptif du jeu laisse clairement entendre que l’on aura droit à un free-to-play (collection de personnages) et l’on peut juste espérer que les mécaniques et la réalisation ne feront pas trop de concessions au nom du support mobile. Mirrorverse proposera ainsi un mode quête, des quêtes d’évènement à durée limitée pour le déblocage des personnages, des récompenses quotidiennes, et un classement mondial. De nouveaux personnages seront proposés avec chaque nouvelle saison.

On attend toujours la première vidéo de gameplay (le trailer est une cinématique), mais Disney nous annonce tout de même une date de sortie, fixée au 23 juin 2022 !