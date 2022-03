Les combats qui se déroulent en ce moment même en Ukraine pourraient finir par impacter sur la production de semi-conducteurs. C’est en substance ce que rapporte aujourd’hui la CNBC en expliquant que la production d’un gaz neon essentiel à la production de puces est tombé à des niveaux extrêmement bas, et ce en pleine pénurie de composants.

Le gaz neon est notamment utilisé pour les processus de gravure lithographique : Samsung, Intel et TSMC utilisent ce procédé d’usinage de puces, et bien entendu, Apple est concerné au premier chef au vu de ses énormes besoins de processeurs Ax et Mx (plusieurs centaines de millions d’unités chaque année).

La moitié du gaz neon disponible dans le monde est produit en Ukraine, mais la guerre pourrait diminuer cette production dans des proportions inquiétantes : de 540 tonnes métriques, le volume de neon passerait 270 tonnes métriques/an si le conflit venait à durer plusieurs mois. De quoi impacter sévèrement la capacité de production de TSMC, et donc d’iPhone ?