Apple annonce une amélioration au niveau de son application Plans pour les cartes 3D au Canada, plus exactement pour les villes de Montréal, Toronto et Vancouver. Elles ont le droit à davantage de détails.

Du mieux pour les cartes au Canada dans Apple Plans

L’amélioration propose une navigation améliorée et de meilleurs détails en matière de signalisation routière, de couverture de territoire, d’arbres, de dénivelés et de trajets de transport en commun, en plus d’inclure une vue de type pare-brise pour la conduite et des itinéraires à pied immersifs en réalité augmentée, entre autres nouveautés.

Vous pouvez voir les dénivelés d’une ville, les éléments de la route, et même des attractions représentées de façon unique, comme la Basilique Notre-Dame (Montréal) et le Robson Square (Vancouver). Par ailleurs, un mode nuit avec éclairage de type clair de lune s’active au crépuscule. En plus des trois grandes villes canadiennes, la nouvelle expérience de Plans est disponible dans des métropoles ailleurs dans le monde, notamment Londres, Los Angeles, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco et Washington.

« Nous avons hâte que les utilisateurs de Plans puissent découvrir la beauté et la culture de Montréal, Toronto et Vancouver comme jamais auparavant, jusque dans les moindres détails », explique Eddy Cue, vice-président chargé des services chez Apple. « Pensée de bout en bout pour protéger la vie privée, cette mise à jour réitère notre engagement à créer la carte la plus précise au monde, avec un design exceptionnel et un souci du détail digne d’Apple ».