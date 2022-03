Si Apple a pratiquement évité les conséquences les plus lourdes de la pandémie de Covid-19 puis de la pénurie de composants qui en découlait, l’invasion russe en Ukraine pourrait avoir raison de cette capacité de résistance aux aléas. Si l’on en croit en effet Nikkei Asia, Apple reverrait drastiquement à la baisse sa production d’iPhone SE 3, une façon d’anticiper une demande nettement plus basse que prévue. Les commandes d’iPhone SE diminueraient ainsi de 20%, ce qui correspond à un volume de 2 à 3 millions d’unités.

La guerre en cours a en effet généré d’énormes bouleversements sur les marchés des carburants et des matières premières, sans compter la baisse de pouvoir d’achat de la classe moyenne mondialise frappée de plein fouet par une inflation galopante… et le retrait d’Apple du marché russe (qui ne pèse pas lourd dans les comptes cependant). Un contexte qui devrait avoir un impact négatif sur les ventes de l’iPhone SE, pourtant à priori plus accessible (mais peut-être aussi justement destiné à une population nettement plus impactée par l’inflation en proportion du revenu disponible). Le Nikkei ajoute qu’Apple ne sera pas le seul fabricant concerné par ce réajustement des commandes.

La production d’AirPods serait aussi revenu à la baisse, une diminution des commandes de l’ordre de 10 millions d’unités sur l’année. Les nuages noirs s’amoncellent.