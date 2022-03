Pour de nombreux analystes, la situation actuelle en Ukraine fait désormais craindre le pire pour un autre pays dans le monde : Taiwan. Dans l’hypothèse d’une invasion de Taiwan par la Chine, les conséquences seraient sans doute cataclysmiques pour le secteur de la Tech. Taiwan abrite ainsi quelques unes des sociétés de la tech les plus incontournables, à l’instar du fondeur de puces TSMC, qui fabrique les processeurs Ax et Mx des iPhone, iPad, Apple TV et Mac .

Pour l’analyste Gene Munster, ce risque est si élevé qu’Apple n’aura d’autres choix que d’augmenter ses investissements pour la relocalisation d’une partie de la production aux Etats-Unis. En 2018, Apple avait décidé d’une enveloppe de 350 milliards de dollars sur 5 ans pour la production de puces 5G aux US, un investissement porté à 430 milliards au mois d’avril 2021. Pour Gene Munster, ce n’est toujours pas suffisant, et il y a de fortes chances qu’Apple en soit déjà conscient.

Reste à savoir si Apple aura le temps de « relocaliser » avant qu’une crise encore plus dure n’éclate. Pour l’instant, Apple a toujours su passer entre les gouttes les plus grosses (crise des subprimes en 2008, pandémie de Covid-19, pénurie de composants, guerre en Ulkraine), mais à l’impossible nul n’est tenu.