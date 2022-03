Free met à jour OQEE, son application pour voir les chaînes de télévision, avec le support d’AirPlay d’Apple. C’est disponible dès maintenant avec la mise à jour 1.6.0 de l’application iOS. Pour rappel, l’usage de OQEE requiert d’être un abonné Freebox.

Support d’AirPlay pour OQEE de Free

Le support d’AirPlay signifie qu’il est possible de choisir une chaine de télévision depuis son iPhone ou iPad puis diffuser le programme sur un autre support compatible avec le système d’Apple. Il peut s’agir d’une Apple TV, d’un téléviseur ou autre.

Voici ce qu’indique Free concernant la mise à jour 1.6.0 de son application OQEE :

Diffusion des contenus via AirPlay

Proposition de suppression des enregistrements à la fin de la lecture et après une longue période sans lecture du contenu

Possibilité de supprimer des éléments dans l’historique de recherche

La mise à jour vient aussi corriger une erreur qui pouvait empêcher la création d’un enregistrement. Ceux qui avaient des problèmes à ce niveau sont donc invités à télécharger la nouvelle version.

À noter que les utilisateurs avec une Apple TV n’ont pas été oubliés. Eux aussi ont maintenant le droit à une proposition de suppression des enregistrements à la fin de la lecture et après une longue période sans lecture du contenu. De plus, la mise à jour corrige un déplacement de la tête de lecture avec la télécommande Siri Remote et une erreur qui pouvait empêcher la création d’un enregistrement.

L’application OQEE de Free est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV.