Les employés d’Apple ne sont pas seulement en France pour améliorer l’application Plans, ils sont également au Royaume-Uni et plus précisément en Angleterre. Eux aussi sont à pied pour cartographier certaines villes.

Les équipes d’Apple Plans sont au Royaume-Uni

Apple utilise des caméras et des capteurs montés sur des sacs à dos de piétons pour recueillir des données cartographiques dans le Berkshire, le Grand Londres, le Grand Manchester, le Staffordshire et les West Midlands, dans plus de 85 villes et arrondissements spécifiques. Il est question de se rendre sur les zones piétonnes qui sont difficiles d’accès, voire totalement inaccessibles en voiture.

À l’arrivée, cela permettra d’améliorer l’application Plans et d’avoir un équivalent de Street View comme sur Google Maps. Comme c’est déjà possible dans plusieurs villes aux États-Unis, on pourra se balader dans les rues et choisir son angle de vue préféré. Apple ne dit pas encore quand les données seront disponibles pour l’Angleterre. D’ailleurs, le groupe ne dit pas non plus quand ce sera disponible en France.

Voici ce qu’indique Apple sur son site pour la cartographie à pied :