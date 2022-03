À partir d’aujourd’hui, les équipes d’Apple Plans sont à Paris et au château de Versailles pour s’occuper de la cartographie des lieux. Il est question des zones piétonnes.

Apple Plans s’invite une nouvelle fois à Paris

Sur son site dédié à la collecte d’images pour l’application Plans, Apple indique que des employés auront un sac à dos avec des capteurs LiDAR (comme sur l’image ci-dessus) pour des zones piétonnes de Paris. Il est question de certains coins de la capitale. On retrouve en l’occurrence les jardins de l’avenue Foch, les alentours du musée des Plans-Reliefs, la place de la Concorde, les jardins des Tuileries, les alentours du Louvre ou encore ceux du musée Rodin. Pour ce qui est des Yvelines, Apple se focalise sur le château de Versailles et surtout ses alentours.

La cartographie à pied par les équipes d’Apple Plans à Paris et au château de Versailles débute ce 21 mars et se déroulera jusqu’au 2 mai selon les indications de l’entreprise.

Il est bon de rappeler qu’Apple a déjà commencé sa cartographie de plusieurs lieux en France. Il était d’abord question d’employés en voiture qui sillonnaient les routes. Puis les employés ont commencé à être à pied au printemps 2021 et ont continué pendant l’été. Ils ont été dans plusieurs villes, dont Paris, Marseille, Lyon et Nice. Là encore, il était question de se rendre sur les zones piétonnes qui sont difficile d’accès, voire totalement inaccessibles en voiture.

À l’arrivée, cela permettra d’améliorer l’application Plans et d’avoir un équivalent de Street View comme sur Google Maps. Comme c’est déjà possible dans plusieurs villes aux États-Unis, on pourra se balader dans les rues et choisir son angle de vue préféré. Mais quand pourra-t-on en profiter en France ? On espère en 2022, mais Apple ne communique pas pour l’instant.

L’équivalent de Street View, qui s’appelle Look Around chez Apple