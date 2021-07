Apple compte améliorer son application Plans en France avec des employés qui visitent plusieurs villes avec un sac à dos LiDAR. Cette équipe piétonne parcourt des lieux qui ne sont pas toujours simples à visiter en voiture. Il est notamment question des centres-villes.

Apple annonce à BFMTV que l’équipe piétonne pour visiter les villes de France et améliorer Plans va être active entre le 2 août et le 31 octobre 2021. Cela concernera notamment les zones piétonnes de Paris, Lyon, Marseille et Nice. Elle est également active dans d’autres coins de la France, et ce depuis mai (jusqu’en septembre). Cela concerne l’Isère, le Bas-Rhin, le Nord, la Seine-Maritime, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, la Loire-Atlantique et le Var.

Il y a déjà plusieurs pays qui ont eu le droit à des améliorations au niveau d’Apple Plans. Les cartes ont été totalement renouvelées avec Apple qui s’occupe lui-même de la cartographie, plutôt que s’appuyer sur des partenaires. Comme nous pouvons le voir, c’est en cours du côté de la France. À voir maintenant quand nous pourrons réellement en profiter et avoir les données plus précises.

Tout cela a commencé aux États-Unis en 2018. Il y a ensuite eu le Royaume-Uni et l’Irlande en octobre 2020, le Canada en décembre et l’Espagne et le Portugal en avril dernier. La France sera-t-elle la prochaine sur la liste ? On l’espère en tout cas.