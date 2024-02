Les voitures d’Apple vont sillonner plusieurs régions de France entre le 20 février et le 14 mai afin de cartographier les différents coins de l’Hexagone et améliorer l’application Plans.

Des améliorations à venir pour Apple Plans en France

Voici le détail des régions concernées, ainsi que les périodes pendant lesquelles les voitures d’Apple les cartographieront :

Auvergne-Rhône-Alpes : 02 mars 2024 – 10 avril 2024

Bourgogne-Franche-Comté : 08 mars 2024 – 16 avril 2024

Bretagne : 13 avril 2024 – 14 mai 2024

Centre-Val de Loire : 10 mars 2024 – 03 avril 2024

Corse : 23 février 2024 – 19 mars 2024

Grand Est : 15 mars 2024 – 20 avril 2024

Hauts-de-France : 30 mars 2024 – 03 mai 2024

Île-de-France : 17 mars 2024 – 30 avril 2024

Normandie : 31 mars 2024 – 30 avril 2024

Nouvelle-Aquitaine : 24 février 2024 – 28 mars 2024

Occitanie : 24 février 2024 – 20 mars 2024

Pays de la Loire : 17 mars 2024 – 19 avril 2024

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 20 février 2024 – 22 mars 2024

Selon les périodes de l’année, Apple roule dans certaines régions. Ici, toutes sont concernées, ce qui est une bonne chose. On peut s’attendre à des résultats plus précis pour les recherches et les itinéraires dans l’application Plans, ainsi que des données à jour et des images récentes.

Apple détaille sa collecte d’informations de la façon suivante :