Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce de Shining Girls, sa prochaine série avec Elisabeth Moss en tant que rôle principal. Le programme fera ses débuts le 29 avril prochain sur la plateforme de streaming.

Une bande-annonce pour Shining Girls

La série Shining Girls est inspirée du bestseller de Lauren Beukes. On y suit Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss), archiviste dans un journal de Chicago dont les ambitions journalistiques ont été mises de côté suite à une agression traumatisante. Des années après cette attaque brutale qui l’a placée dans une réalité qui ne cesse de se transformer, Kirby Mazrachi apprend qu’un meurtre récent est lié à sa propre agression. Elle fait alors équipe avec Dan Velazquez (Wagner Moura), un reporter vétéran, pour comprendre ce présent en perpétuelle évolution — et se confronter à son passé. Outre Elisabeth Moss et Wagner Moura, ce drame met en vedette Phillipa Soo, Amy Brenneman et Jamie Bell.

Les trois premiers épisodes de Shining Girls seront disponibles sur Apple TV+ le 29 avril prochain. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. La série comptera huit épisodes au total.