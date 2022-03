Dark Matter est le nom d’une nouvelle série qui verra le jour sur Apple TV+. Le service de streaming l’annonce aujourd’hui et indique que Joel Edgerton jouera le rôle principal. Il a joué dans plusieurs films, dont Gatsby le Magnifique, Exodus, Bright, Red Sparrow ou encore Star Wars. Il reprendra d’ailleurs son rôle d’Owen Lars dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ en mai.

La série Dark Mater va débarquer sur Apple TV+

Salué comme l’un des meilleurs romans de science-fiction de la décennie selon Apple, Dark Matter est une histoire sur la route non empruntée. La série suivra Jason Dessen (joué par Joel Edgerton), un physicien, professeur et père de famille qui, une nuit, alors qu’il rentre chez lui dans les rues de Chicago, est enlevé dans une version alternative de sa vie. L’émerveillement tourne rapidement au cauchemar lorsqu’il tente de revenir à sa réalité au milieu du multivers de vies qu’il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités hallucinantes, il entreprend un voyage éprouvant pour retrouver sa vraie famille et la sauver de l’ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable qui soit : lui-même.

Joel Edgerton fera office de producteur exécutif de la série, en plus d’être acteur principal. Blake Crouch, qui a écrit le roman, fait office de scénariste et de showrunner. Le studio qui gère la production est Sony Pictures Television pour le compte d’Apple TV+.

Dark Matter sur Apple TV+ comprendra neuf épisodes. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la date de sortie ou le reste du casting.