Véritable feuilleton ludique de l’App Store, l’arrivée au compte-gouttes des anciennes gloires de la Neo-Go ravive les souvenirs des jours heureux (non, ce n’est pas seulement un slogan politique). Sengoku (Lien App Store – 2,99 – iPhone/iPad) est un beat them all à scrolling horizontal qui met en scène un ou deux héros combattant à poings nus ou avec un sabre une armée de fantômes dans une ville de Washington dévastée. Rien à voir avec l’anime donc.



Les graphismes ont pris un méchant coup de vieux (et cette version ACA ne change pas la donne sur ce plan) mais la jouabilité reste plaisante. La version mobile dispose aussi de la sauvegarde rapide et de contrôles virtuels customisables. Le jeu d’origine, développé bien sûr par SNK, est sorti sur console Neo-Geo en 1991.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.