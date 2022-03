Apple annonce aujourd’hui l’Employee Development Fund, un fonds doté de 50 millions de dollars qui concernera les employés des fournisseurs. Il contribuera à étendre l’accès à des opportunités de formation et de développement des compétences.

Apple annonce un nouveau fonds

La création de ce fonds s’accompagne de la conclusion de partenariats – nouveaux ou étendus – avec les plus grands organismes de défense des droits, des universités de renom et des organisations à but non lucratif. L’objectif est de poursuivre les actions engagées par Apple en matière de défense des droits du travail par le personnel de ses fournisseurs dans l’ensemble des secteurs.

Dans le cadre ce nouvel investissement de 50 millions de dollars, Apple collabore avec ses fournisseurs pour que leurs salariés puissent se faire entendre. Pour y parvenir, l’entreprise soutient les programmes de défense des droits des travailleurs mis en place par l’Organisation internationale du travail dans le secteur de l’électronique, ainsi que les actions menées par l’Organisation internationale pour les migrations en vue de développer les formations en matière de droits et d’étendre ses outils de recrutement responsable.

« Nous accordons la priorité absolue aux individus. C’est ainsi que nous annonçons notre nouvel engagement à accélérer le changement et à offrir encore plus d’opportunités aux personnes intervenant sur notre chaîne logistique », a déclaré Sarah Chandler, directrice principale de l’environnement et de l’innovation de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. « En collaboration avec les leaders en matière de formation et de défense des droits, nous innovons en permanence pour soutenir les personnes et préserver la planète ».

D’ici 2023, Apple espère que plus de 100 000 personnes travaillant pour ses fournisseurs prendront part à de nouvelles opportunités d’apprentissage, allant de la formation à l’encadrement jusqu’aux certifications techniques, en passant par les cours abordant le codage, la robotique ou encore les principes fondamentaux de la fabrication avancée, y compris la fabrication respectueuse de l’environnement.

Un compte rendu en lien avec les employés des chaînes de production

Apple publie également aujourd’hui son 16e rapport annuel intitulé People and Environment in Our Supply Chain Report. Il fournit un compte rendu complet de la façon dont le fabricant d’iPhone et ses fournisseurs aident les personnes travaillant sur la chaîne logistique, poursuivent la transition vers des énergies propres et investissent dans des technologies de pointe.