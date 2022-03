C’est une annonce simple et carrée mais qui fait plaisir : le compte Twitter de YouTube TV nous informe que le mode PiP (picture-in-picture) est en cours de déploiement pour les appareils tournant sous iOS 15 ! La fonction était jusqu’ici en cours de test par les abonnés YouTube Premium depuis le mois d’août 2021.

iPhone & iPad users 🔊

We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device's homepage. The video can scale down and move across your screen.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022