Voilà qui va un peu à l’encontre d’une baisse de la dépendance d’Apple aux fournisseurs asiatiques et principalement chinois. Si l’on en croit en effet Bloomberg, la firme de Cupertino pourrait passer commande de mémoires Flash NAND (pour le stockage de données donc) auprès du chinois Yangtze Memory Technologies Co. Jusqu’ici, Apple s’est toujours livré en NAND chez Western Digital et Kioxia, deux sociétés japonaises donc, et appelait Samsung ainsi que SK Hynix à la rescousse lorsque la demande était en forte hausse.

L’accord entre Apple et Yangtze Memory Technologies Co serait encore loin d’être finalisé, le contexte géopolitique actuel se prêtant moins à ce type de diversification industrielle : la Chine soutient la Russie, et surtout, Apple risquerait de subir des critiques sur sa « fausse » volonté de se désengager de la supply chain chinoise. En outre, Yangtze Memory Technologies Co ne serait pas au même niveau technologique que les fournisseurs de NAND qui travaillent déjà avec Apple. A minima, le fournisseur devra donc faire ses preuves, comme cela a été le cas avec BOE pour la production d’écrans OLED.