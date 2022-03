Ce n’est pas la première fois, et ce n’est sans doute pas la dernière non plus. Le compte Twitter de Windows a publié il y a quelques heures un tweet d’astuce – comment nettoyer et lancer un device en toute sécurité à partir d’un poste Windows – en montrant un utilisateur face… à un iMac de couleur verte.

Spring Cleaning? Check out these tips on how to clean and run your device safely and smoothly from Microsoft’s Carmen Zlateff, as reported in @Bustle: https://t.co/ssU1ZUqyL2 pic.twitter.com/sgsSQ7wRJL

— Windows (@Windows) March 30, 2022