Apple TV+ va proposer un nouveau film, il s’agit de Project Artemis avec Scarlett Johansson et Chris Evans au casting. Le grand public les connaît notamment pour leurs rôles dans les films de l’univers cinématographique Marvel (MCU), à savoir Black Widow et Captain America.

Deux Avengers pour Apple TV+

Selon Deadline, le film se déroule dans le contexte de la course à l’espace, mais il n’y a pour l’instant pas plus d’information sur le scénario. Il s’agira en tout cas d’une nouvelle tentative avec Scarlett Johansson et Chris Evans pour Apple TV+ puisque ces deux-là devaient être ensembles dans la série Ghosted. Mais l’actrice a finalement dû abandonner le projet à cause d’un problème d’agenda. Elle a été remplacée par Ana de Armas.

Pour Project Artemis sur Apple TV+, Scarlett Johansson sera productrice en plus actrice. Jonathan Lia et Keenan Flynn seront également des producteurs par le biais de leur société de production These Pictures, qui est à l’origine du scénario. Pour sa part, Chris Evans sera uniquement acteur dans ce projet.

Il n’y a pour l’instant aucune date de sortie dévoilée pour Project Artemis sur Apple TV+. Une arrivée en 2022 serait surprenante. Le reste du casting est lui aussi inconnu.

Pour rappel, Scarlett Johansson a déjà un film en préparation pour Apple TV+, à savoir Bride. Il a été annoncé en octobre 2020, mais il n’y a pas de nouvelles informations depuis, si ce n’est qu’il est toujours en développement.