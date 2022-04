Le jeu sandbox Pocket Build+ vient de débarquer dans le service par abonnement Apple Arcade. Ce jeu de construction s’apparente à un Minecraft dont les « briques de base » seraient des maisons, châteaux, arbres, ponts, rochers, animaux et bien sûr des habitants. Le joueur peut assembler tout ce petit monde comme bon lui semble et ainsi se recréer des micro-univers personnalisés, univers dans lesquels il sera même possible de se balader en vue à la première personne !

Des centaines d’objets sont disponibles et les habitants disposés sur la zone de jeu peuvent même effectuer des tâches précises. Le studio Moonbear Games précise en outre que de nouveaux éléments seront rajoutés au fil des mises à jour. Bref, la seule limite semble être à priori celle de l’imagination (ou presque). Enfin, on note, une fois n’est pas coutume, que les retours haptiques tactiles 3D sont pris en charge.