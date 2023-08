C’est le genre de jeu de micro-gestion qui ne mange pas de pain de prime abord mais qui peut très vite tourner à l’addiction : Kingdoms: Merge & Build est de sortie sur Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Apple TV), et il s’agira comme on s’en doute de contruire son petit royaume sous le prétexte d’un pitch aussi peu épais qu’un noyau de cerise : « Le royaume a besoin de votre aide ! Durant l’absence du roi Archibald, une mystérieuse force magique a détruit le royaume. Le prince Édouard, Desmond, Mégane et d’autres personnages ont la tâche de le reconstruire et de lui faire retrouver sa gloire d’antan. Prenez part à l’aventure et levez le voile sur le mystère de sa destruction. »

Craft, fusion d’objets, gestion de ressources, mini-quêtes à remplir pour faire avancer l’histoire et surtout pour débloquer de nouveaux bâtiments, progrès, personnages et monuments, voilà en gros la variété de tout ce qu’il y aura à faire dans le jeu, le tout présenté avec une DA aussi mignonne que fadasse. Bref, on a eu mieux dans Apple Arcade, on a eu pire aussi, alors c’est vous qui voyez…