Ils sont de retour, dans une version remaniée et cette fois… sans achats intégrés ! Rovio Classics: Angry Birds (Lien App Store -0,99 euros – iPhone/iPad) n’est autre que le cultissime Angry Birds de 2012 (10 ans déjà…), mais cette fois entièrement redessiné, et surtout, sans pubs et autres mécaniques free-to-play malodorantes ! On n’y croyait plus, Rovio l’a pourtant fait.

Les Piafs en colère sont de retour, sans pubs et sans achats intégrés !

C’est donc un (sacré) retour aux sources après une foultitude de suites aux forts relents de free-to-pay. Hormis les graphismes (mais c’est déjà beaucoup) et l’absence de free-to-play (c’est énorme), Rovio Classics: Angry Birds propose aussi 8 épisodes originaux du Angry Birds de 2012, mais sur 390 niveaux. Forcément, rares seront ceux qui n’ont pas déjà joué à ce titre culte, premier monumental succès du jeu vidéo sur mobile, mais une bonne Madeleine de Proust au prix d’une baguette (et encore !), ça ne se refuse pas.