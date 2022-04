Apple a commencé à vendre des MacBook Pro de 14 et 16 pouces reconditionnés qui ont les puces M1 Pro et M1 Max. Pour rappel, ces modèles ont fait leurs débuts à l’automne dernier.

Les MacBook M1 Pro et Max reconditionnés sont là

Pour le moment, les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max reconditionnés sont disponibles sur l’Apple Store aux États-Unis. Il y a sept modèles avec la puce M1 Pro et deux modèles avec la puce M1 Max. Bien sûr, le stock variera au fil des jours et des semaines.

Le MacBook Pro de 14 pouces reconditionné avec la puce M1 Pro est disponible au prix de 1 799 dollars, contre 1 999 dollars pour le modèle neuf. Cela représente une remise de 10%. Si l’on prend le modèle de 16 pouces avec la même puce, le prix est de 2 249 dollars, contre 2 699 dollars pour le modèle neuf. Là encore, la remise est de 10%.

Pour ce qui est du MacBook Pro avec la puce M1 Max, Apple propose uniquement le modèle de 16 pouces (pour l’instant du moins). Le prix est de 3 149 dollars pour le modèle reconditionné, contre 3 499 dollars pour le modèle neuf. Encore une fois, la remise appliquée ici est de 10%.

Tous les Macs reconditionnés d’Apple bénéficient de la même garantie que les produits neufs, ainsi que de tous les manuels et accessoires. Chaque appareil remis à neuf par Apple est soumis à un processus rigoureux de test, de réparation, de reconditionnement et de nettoyage, Apple fournissant des coques extérieures et des batteries neuves.