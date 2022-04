Changer la batterie de l’iPad Air 5 est un peu plus simple que d’autres tablettes d’Apple grâce à de nouvelles languettes, comme l’explique iFixit. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout le monde peut y arriver.

Des languettes présentes au niveau de la batterie de l’iPad Air 5

Les précédents iPad Air possèdent des batteries entièrement collées et donc plus compliquées à retirer pour effectuer un changement. Les techniciens utilisent généralement un solvant tel que l’alcool isopropylique pour décoller la grande quantité d’adhésif.

Les languettes de l’iPad Air 5 vont ainsi faciliter le remplacement de la batterie pour les réparateurs tiers et les clients qui tentent de faire des réparations eux-mêmes. Dans le même temps, les Apple Store et les réparateurs agréés Apple continuent de remplacer l’ensemble de la tablette lorsqu’un client a besoin d’une nouvelle batterie, fait savoir MacRumors.

Il faut savoir que cet iPad n’est pas le premier à savoir des languettes au niveau de la batterie. En effet, d’autres l’ont déjà, dont les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max, ainsi que les iPhone depuis l’iPhone 5s, certains iPad Pro et les récents MacBook Air. L’iPad mini 6 en a également, mais iFixit a noté que le remplacement par soi-même n’est pas simple pour autant étant donné la quantité d’adhésif.

Pour rappel, l’iPad Air 5 embarque la puce M1, prend en charge la 5G, dispose d’un meilleur capteur frontal avec notamment le support du système Cadre centré et a le droit à débits de transferts deux fois plus rapides avec le port USB-C.