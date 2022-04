La gifle que Will Smith a infligé à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars pourrait coûter très cher à l’acteur américain. Si l’on en croit The Hollywood Reporter, la plupart des projets (et il y en a un paquet) dans lesquels est impliqué Will Smith sont désormais en stand-by, comme Bad Boys 4 (Sony), le thriller de Netflix Fast and Loose, mais aussi Emancipation, un drame historique produit par Apple TV+ et basé sur l’histoire véridique d’un esclave en fuite (Peter/Will Smith) qui a rejoint le nord afin d’être enrôlé dans l’Union Army au sein d’un régiment entièrement composé d’afro-américains.

Le film, réalisé par Antoine Furqa et scénarisé par Bill Collage, devait sortir lors du second trimestre 2022 selon plusieurs sources, mais Apple aurait décidé d’en reporter la diffusion à une date ultérieure, voire pourrait annuler purement et simplement le projet. Bref, la machine à broyer semble s’être mise en place du côté d’Hollywood et des plateformes de streaming, même si plusieurs spécialistes du « milieu » estiment que la disgrâce de Smith ne sera que temporaire.