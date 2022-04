Free Mobile a récemment activé les appels Wi-Fi (VoWiFi) sur plusieurs smartphones, mais les iPhone devront attendre le troisième trimestre 2022 pour en profiter. L’opérateur l’annonce dans une liste.

De l’attente pour les appels Wi-Fi sur iPhone avec Free Mobile

Ainsi, tous les iPhone (à partir de l’iPhone 7) pourront profiter des appels Wi-Fi (VoWiFi) dès le troisième trimestre 2022 chez Free Mobile, mais l’opérateur ne donne pas une date précise. On peut d’ailleurs s’étonner d’un tel délai quand on sait qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom proposent la même fonctionnalité depuis des années maintenant.

Sur Twitter, le compte de Free dédié au réseau assure que « c’est Apple qui décide ». Un autre internaute a alors demandé s’il n’était pas possible d’avoir une mise à jour opérateur plutôt qu’une mise à jour iOS pour avoir la nouveauté. « Idem, c’est Apple qui décide », indique Free.

Au fait, c’est quoi cette fonctionnalité ? Grâce au VoWiFi, l’appel passe par le réseau Wi-Fi au lieu de directement passer par l’antenne 2G/3G/4G/5G de l’opérateur. C’est une opération transparente pour le client, il n’a pas besoin d’utiliser une application spécifique et son numéro de téléphone est toujours le même. Ce système est surtout intéressant pour les personnes qui captent mal en intérieur, par exemple dans les maisons.