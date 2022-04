Harrison Ford, connu pour de nombreux rôles dont Han Solo dans Star Wars et Indiana Jones, arrive chez Apple TV+ et plus exactement au casting de la série Shrinking. Elle a été annoncée pour la première fois en octobre 2021 et voit Jason Segel dans le rôle principal.

Harrison Ford fait ses débuts chez Apple TV+ avec une série

Shrinking suit un thérapeute en deuil (joué par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne. Il y aura 10 épisodes avec la première saison.

Harrison Ford jouera le rôle du docteur Phil Rhodes, un psy en col bleu, terre-à-terre et vif comme l’éclair, sans ménagement mais avec une étincelle toujours présente. Phil est un pionnier de la thérapie cognitivo-comportementale qui a su créer au fil des années un cabinet prospère qu’il partage avec ses deux jeunes protégés, Jimmy et Gaby. Farouchement indépendant, Phil a récemment appris qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui l’oblige à sortir de sa zone de confort alors qu’il est aux prises avec des amis envahissants, sa famille éloignée et son héritage.

Shrinking est une série qui a été créée en partie par l’équipe de Ted Lasso, qui se veut le programme le plus populaire sur Apple TV+. Ted Lasso a déjà remporté de nombreux prix.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour Shrinking sur Apple TV+.