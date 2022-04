Jason Momoa signe une nouvelle fois avec Apple TV+ pour une future série qui a pour nom Chief of War. Les détails à son sujet sont pour l’instant plus que légers.

Nouvelle série Apple TV+ pour Jason Momoa

La série suit l’histoire de l’unification et de la colonisation d’Hawaï du point de vue des autochtones. Apple a commandé huit épisodes à la série, rapporte Deadline. Mais il n’y a pas plus d’informations. Le casting est par exemple inconnu, tout comme la date de sortie sur Apple TV+.

Jason Momoa s’occupe du scénario avec Thomas Pa’a Sibbett à ses côtés. Tous deux seront également producteurs exécutifs, tout comme Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg et Doug Jung. Ce dernier est également pressenti pour être le showrunner. Justin Chon est en négociations pour réaliser les deux premiers épisodes. Endeavor Content et Chernin Entertainment seront les sociétés productrices.

Ce sera également la première fois que Jason Momoa écrira pour la télévision. Il a précédemment coécrit, réalisé et joué dans le film Road to Paloma, qui est sorti en 2014. Il a également coécrit avec Thomas Pa’a Sibbett l’histoire du prochain long métrage The Last Manhunt, dans lequel Jason Momoa apparaît à l’écran dans un rôle secondaire. L’acteur a par ailleurs joué dans le long métrage Braven en 2018, qui a été coécrit par Thomas Pa’a Sibbett.

Chief of War sera donc la deuxième série Apple TV+ avec Jason Momoa. L’acteur a déjà joué dans See. Cette série traite sur un futur post-apocalyptique dans lequel presque tous les humains restants ont perdu le sens de la vue. Le programme a diffusé sa deuxième saison en 2021 et a déjà été renouvelé pour une troisième.