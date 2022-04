Apple est poursuivi en justice à New York pour une raison… somme toute peu banale : hier 4 avril, un certain Raven Ramos a déposé une procédure de recours collectif contre Apple, arguant qu’Apple avait violé le droit du travail dans l’état en refusant de lui verser sa paye chaque semaine (en fractionné x4 dans le mois donc).

En effet, la règlementation du travail dans l’état de New York stipule que les travailleurs manuels doivent recevoir leur paye sur une base hebdomadaire. Apple pouvait certes demander une autorisation expresse du Département du travail de l’État de New York afin de payer sur une base bimensuelle (deux fois par mois), mais voilà : la firme de Cupertino n’aurait pas demandé cette autorisation… tout en continuant de payer Raven Ramos toutes les deux semaines ! D’autres employés seraient dans le même cas.

Tout repose désormais sur la définition de « travail manuel ». A partir de 25% des tâches effectuées « en manuel », la loi de la paye hebdomadaire doit s’appliquer sans compter que dans l’état de New York, les salariés de la vente au détail tombent mécaniquement sous le coup du statut de travailleurs manuels. Raven Ramos ne travaille plus actuellement chez Apple mais était employé dans l’Apple store de la Cinquième Avenue entre octobre 2010 et janvier 2018.

On pourrait arguer que la paye versée en deux fois est la même que celle versée en 4 fois au final, mais Ramos estime de son côté qu’elle « a été temporairement privée de l’argent qui lui était dû » et qu’elle « a perdu la valeur temporelle de cet argent ». En comptant le nombre de salariés qui travaillaient dans l’App Store sur la période concernée (une centaine de personnes en tout et pour tout), Apple pourrait avoir à payer des dommages et intérêts supérieurs à 5 millions de dollars.