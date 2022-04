Nostalgiques des premiers Mac, cet article est pour vous ! Pour les autres, c’est sans doute l’occasion de se rendre compte de l’énorme chemin parcouru jusqu’au macOS actuel. Le développeur Mihai Parparita est parvenu à mettre au point un émulateur Quadra faisant tourner le System 7 et Mac OS 8. Ce programme est basé sur l’émulateur de navigateur de James Friend à partir des émulateurs Basilisk II et PCE.js. Parparita y a rajouté une interface permettant de contrôler les éléments visibles de l’interface du Mac.

Les deux émulateurs incluent des versions (tout aussi anciennes) d’Acrobat Reader, Microsoft Word, Nisus Writer, Adobe Photoshop, KidPix, MacPaint, HyperCard et même des jeux Glider, Lemmings et Marathon. Attention à la petite larmichette ! Cerise sur le vieux pixel, tout cela fonctionne bien sûr parfaitement sous n’importe quel navigateur, et aussi avec les Mac « M1 ».

Pour retourner dans le passé (1991) à l’époque du System 7 c’est par ici, et pour faire un bond en arrière (1998) sur Mac OS 8 c’est par là.