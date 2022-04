La nature humaine est ainsi faite qu’un homme peut incarner la droiture et tout envoyer valdinguer en cognant un artiste comique devant des millions de spectateurs, ou que les deux co-fondatrices du (timide) mouvement #AppleToo en viennent… à s’accuser mutuellement de harcèlement ! L’ex-ingénieure logicielle d’Apple Cher Scarlett et l’ex-manager senior Ashley Gjovik avaient fondé le mouvement #AppleToo en 2021 après avoir recueilli plusieurs témoignages de harcèlements en interne.

De gauche à droite : Ashley Gjovik et Cher Scarlett, les deux fondatrices d’#AppleToo se livrent une bataille judiciaire et en ligne acharnée

Désormais les deux militantes se livrent une bataille juridique acharnée sur fond d’accusations de stalking, de leak de documents confidentiels, et de collaboration avec Apple. Cher Scarlett a ainsi obtenu une ordonnance restrictive contre Ashley Gjovik, qui interdit à cette dernière de parler publiquement de Scarlett et de s’approcher à moins de 300 mètres d’elle. De son côté, Gjovik a refusé de parler au New York Post (qui relate l’affaire), hormis pour signaler qu’elle faisait appel de cette décision de justice. Gjovick lance de son côté des accusations lourdes sur son compte Twitter : « [Scarlett] est un témoin de la défense d’Apple contre moi, […] en communication active pour aider Apple dans sa campagne de harcèlement, de menaces et d’horreur contre son dénonciateur ».

La suite tourne au drama : Cher Scarlett aurait abusé du Fentanyl au point de faire un arrêt cardiaque tandis que de son côté, Ashley Gjovik traite Scarlett de « Psycho » et de « sorcière malfaisante » sur les réseaux sociaux. Déjà peu fourni en terme de témoignages, le mouvement #AppleToo pourrait bien ne pas survivre à cette bataille acharnée entre les deux activistes.