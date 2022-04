Trois jeux, dont Sonic Dash+, vont prochainement débouler sur Apple Arcade. La disponibilité pour le célèbre hérisson bleu intervient alors que Sonic 2 le film est actuellement au cinéma.

Bientôt Sonic Dash+ sur Apple Arcade

Sonic Dash est déjà disponible sur l’App Store depuis quatre ans, et voilà maintenant que la version « + » va faire son arrivée. Voici la description du jeu sur l’App Store :

Cours, saute et file à travers des environnements 3D en jouant Sonic the Hedgehog et d’autres personnages de la licence Sonic dans ce jeu de course amusant et infini. Cours et franchis des obstacles difficiles dans ce jeu de course infinie, rapide et frénétique de SEGA !

Les joueurs retrouveront Sonic, Tails, et Knucles. Sonic Dash+ sera disponible sur Apple Arcade dès le 8 avril. Et comme tous les jeux présents sur la plateforme d’Apple, il n’y aura aucune publicité et aucun achat intégré. Pour rappel, Apple Arcade propose plus de 200 jeux pour 4,99€/mois.

Coming Soon to Apple Arcade: Sonic Dash+ Get ready to snatch those shimmering golden rings! Join #Tails, #Knuckles, and of course #Sonic, in this blazing-fast runner on Friday. ⏰ Set a reminder for when it's available: https://t.co/xm2lfodXUU pic.twitter.com/Ti9qHH4sWP — Apple Arcade (@AppleArcade) April 5, 2022

Deux autres jeux en approche

Deux autres titres arrivent prochainement. Le premier est Moonshot – A Journey Home. C’est un jeu de puzzle basé sur les lois de la physique dans lequel vous incarnez Lune, une petite lune séparée de la Terre-mère. En utilisant des manœuvres d’appui gravitationnel et des puzzles de navigation, aidez Lune à parcourir ce mystérieux univers pour enfin retrouver le chemin de la maison.

Coming Soon to Apple Arcade: Moonshot – A Journey Home Ready to slingshot through the stars? Prepare to guide Moonpie back to Mother Earth in this physics-based space puzzler. ⏰ Set a reminder for when it's available: https://t.co/ET8DSxSsFB pic.twitter.com/Zi5xLQQOox — Apple Arcade (@AppleArcade) April 5, 2022

L’autre jeu est Prune+. D’un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d’un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée profondément sous le sol.