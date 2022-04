Après le monumental succès de Pokémon Go sur iOS et Android (c’est un peu moins vrai concernant les versions AR de The Witcher ou de Harry Potter), le studio américain Niantic s’est lancé dans une véritable frénésie d’achats de petites sociétés, toutes spécialisées dans les technologies de réalité augmentée.

Il y a un mois environ, Niantic mettait la main sur 8th Wall, et ce n’était que le début des courses de printemps puisque le studio vient d’annoncer le rachat de NZXR, un studio qui a développé des titres pour le Magic Leap ainsi que des expériences AR de qualité comme AR Skatrix ou Drestination Mars.

Nul doute que ces rachats en cascade permettront à Niantic de bien se positionner sur un secteur encore microscopique. Si la VR émerge enfin doucement de la brume (quelques dizaines de millions de casques VR dans la nature), les technologies AR sont encore au stade embryonnaire malgré quelques soutiens de poids comme l’HoloLens de Microsoft.