Si Plans fait à ce point de la résistance sur iOS par rapport au géant Google Maps, c’est peut-être et avant tout à cause de l’intégration « à minima » de Google Maps dans l’écosystème d’Apple. Google vient d’annoncer de nombreuses améliorations qui devraient largement refaire le retard de Google Maps sur ce point. Ainsi, il sera (enfin !) possible de piloter Google Maps via Siri, de lancer une recherche Google Maps (à la voix !) en passant par Raccourcis, sans oublier de nouveaux widgets qui afficheront par exemple la suggestion pour un nouveau trajet en cours de route, l’heure d’arrivée à destination, etc.

Les améliorations de Google Maps concernent aussi l’app watchOS. Il sera enfin possible de demander un itinéraire directement à partir de l’Apple Watch et il y aura même une nouvelle complication « Retour à la maison » (voir ci-dessus).

D’autres mise à jour concernent les versions iOS et Android de Google Maps, comme l’affichage des feux de circulation, et de nouveaux POI (points d’intérêt). Ces améliorations seront disponibles d’ici quelques semaines.