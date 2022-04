Lors de sa conférence Unreal 5 diffusée dans l’après midi d’hier, Epic Games a dévoilé une app mobile iOS et Android, RealityScan, destinée à scanner en 3D des objets du quotidien pour les transformer en modèles 3D que l’on pourra bien sûr exploiter avec le moteur Unreal Engine 5 via Sketchfab. La procédure n’est pas nouvelle ici puisqu’il faut prendre plusieurs photos du même objet sous plusieurs angles, le logiciel se chargeant ensuite de transformer tout ça en un joli modèle 3D. Les premiers résultats obtenus par quelques journalistes des médias US sont loin d’être au niveau de ce que montre Epic dans la vidéo de présentation, y compris lorsqu’on utilise un iPhone pourtant équipé d’un LiDAR.

Sans doute Epic devra t-il fournir quelques tutos plus détaillés afin de rendre le logiciel réellement exploitable, mais en l’état, RealityScan ressemble un peu à toutes ces apps mobiles « gadget » qui prétendent faire du scan 3D. Epic a encore le temps d’améliorer son app, cette dernière étant aujourd’hui au stade de la bêta.