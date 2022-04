Apple ajoute l’iPhone X à la liste des appareils qui peuvent être réparés en Apple Store et dans un centre agréé en ce qui concerne Face ID, sans pour autant changer tout le téléphone, indique un mémo du groupe relayé par MacRumors.

Une réparation simplifiée pour Face ID avec l’iPhone X

Le mois dernier, Apple a lancé un programme de réparation pour changer Face ID sans changer tout le téléphone, sauf avec l’iPhone X. En effet, le programme était compatible avec tous les smartphones du groupe jusqu’à l’iPhone XS. Le fait d’avoir un iPhone X nécessitait de rester sur l’ancienne méthode. Cela change à partir de maintenant.

Si vous avez un iPhone et rencontrez des difficultés au niveau de Face ID pour une raison X ou Y, vous pouvez contacter Apple ou vous rendre dans un centre de réparation agréé. Les techniciens sauront comment remplacer le module défectueux et vous rendre votre iPhone une fois la réparation effectuée. Plus besoin de complètement changer d’appareil.

Apple avait fait savoir le mois dernier que cette mesure contribuera à réduire le nombre de réparations d’iPhone au complet, dans le cadre de l’engagement de la société à réduire l’empreinte carbone de ses produits.