Les bambins sont prévenus. Le célèbre Snoopy, quasiment devenu une mascotte du service Apple TV+, sera de retour dans un épisode spécial diffusé le 15 avril prochain. Baptisé « Chaque Geste compte Charlie Brown », cet épisode a été produit et réalisé spécifiquement pour la plateforme Apple TV+ (qui dispose aussi des droits sur de vieux épisodes). L’histoire s’adresse bien sûr aux plus petits : « Charlie Brown est déterminé à gagner un match de base-ball décisif. Mais les choses tournent au fiasco juste avant, quand Sally se prend d’amitié pour une petite fleur sur le monticule du lanceur et qu’elle décide de la protéger à tout prix ».

Quant à la réalisation de cet épisode, le peu qu’on puisse en voir via la trailer donne l’impression que le style graphique de Charles M. Schulz est assez bien respecté, ce qui n’est déjà pas si mal.