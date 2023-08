Grande star des programmes Apple TV+ pour les petits, Snoopy s’efface cette fois pour mettre en avant Marcie, « une introvertie au grand coeur » qui ne « manque jamais de conseils pour aider ses amis à atteindre leurs objectifs et à résoudre leurs problèmes. Mais une fois tous les regards tournées sur elle, exprimer ses idées devient un vrai défi ». L’épisode unique La Seule et Unique Marcie dure 39 minutes, et a des visées clairement éducatrices et inclusives (dans le bon sens du terme). Il s’agit en effet ici de faire comprendre qu’un enfant a toujours son mot à dire et qu’il convient de l’écouter même si l’enfant en question a des difficultés à faire sortir ces mots de sa bouche (par timidité, bégaiement, etc.). La timide Marcie saura t-elle se faire écouter, elle qui a tent de choses à dire ?



A noter qu’à l’instar de tous les épisodes Snoopy ou Charlie Brown récents disponibles sur Apple TV+ (qui en détient les droits), la réalisation respecte vraiment le trait original et le style de Charles Schulz.