Il faut vraiment ne pas être sorti de sa grotte depuis 2018 pour ne pas constater qu’il se passe quelque chose du côté d’Apple TV+. Les annonces de nouveaux programmes s’enchainent en effet à une vitesse folle depuis le début de l’année, une frénésie de nouveautés qui fait suite à une saison de prix où Apple TV+ a particulièrement brillé (notamment avec l’Oscar du meilleur film pour CODA). Et ça ne s’arrête pas : Apple TV+ annonce aujourd’hui un documentaire sportif en 7 parties intitulé Make or Break.

La docu-séries racontera le parcours de plusieurs champions de surf, dont Kelly Slater (11 fois champion du monde), Stephanie Gilmore (7 fois championnes du monde), Gabriel Medina (3 fois champion du monde), Tyler Wright (2 fois champion du monde), Italo Ferreira (champion du monde et champion olympique en 2009), et Tatiana Weston-Webb (championne olympique en 2021). La série documentaire Make or Break n’a pas encore de date de sortie.