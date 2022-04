La pandémie de Covid-19 est en plein rebond en Chine sous la poussée d’une nouveau variant d’Omicron. Plus de 20 000 nouveaux cas sont répertoriés chaque jour, et des villes entières de plusieurs millions d’habitants sont bouclées. Dans ce contexte, les analystes estiment que les ventes de produits électroniques vont connaitre un gros coup de frein et s’attendent à ce que les ventes de smartphones chutent lourdement sur le trimestre en cours. Ainsi, Neil Mawston, le directeur exécutif de Strategy Analytics, prévoit une baisse de 20% des ventes de smartphones sur le Q2 tandis que Neil Shah de Counterpoint Research table sur une baisse des ventes de 12 ou 13ù sur les mois d’avril et mai.

Le même analyste de Counterpoint Research n’est pas aussi pessimiste concernant Apple et estime que les ventes d’iPhone en Chine baisseront seulement de 4 à 5% sur la période, et encore s’agira t-il principalement d’une baisse saisonnière : « Apple continue de prendre avantage du déclin de Huawei dans le segment du smartphone premium » conclut Neil Shah. Neil Mawston va plus loin et considère même qu’Apple va augmenter ses ventes en Chine durant l’année 2022, principalement grâce au renouvellement des mobiles 4G vers la 5G : « Le segment Android en Chine reste un marché brutal, avec une demi-douzaines de marques (comme Xiaomi), qui se battent avec férocité sur les prix pour une part Android en diminution ». Ambiance…