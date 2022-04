Apple Arcade file à toute allure en ce vendredi 8 avril. Gear.Club Stradale et Sonic Dash + sont les nouveautés du jour et dans un cas comme dans l’autre il faudra ne pas trop penser à la pédale de frein. Gear.Club Stradale est un jeu de course qui placera le joueur au volant de supercars sur les routes de Toscane, l’objectif étant de blinder son club perso d’une collection de véhicules très haut de gamme. Courses, coop, challenges journaliers/hebdomadaires/mensuels, sans oublier la possibilité d’améliorer les performances de chaque véhicule, il ne manque vraiment rien à ce jeu de course orienté arcade er bénéficiant d’un excellent niveau de réalisation générale.

On ne présente plus Sonic Dash +, un runner qui met en scène le célèbre hérisson bleu de Sega. Le joueur pourra aussi prendre les commandes de Tails, Shadows et Knuckles et même combattre des gros boss. Les graphismes de cette version + ont été légèrement affinées, mais pour le reste, on retrouvera exactement les sensations et le contenu du jeu sorti dans l’App Store il y a 4 ans (déjà !).