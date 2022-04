Si les résultats du premier tour de la présidentielle vous donnent l’envie de taper sur quelqu’un, il y a une solution plus indolore qui devrait vous aider à passer vos nerfs : Fatal Fury 2 (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), jeu de baston culte signé SNK et désormais proposé dans la collection ACA Neo-Geo, mettra vos réflexes de combattants à rude épreuve. Globalement dans son jus malgré un peu de lissage graphique, ce grand classique des années 90 a superbement vieilli. On y retrouvera bien sûr nombre des protagonistes du premier opus (Terry, Andy, Joe, etc.), encore plus pêchus (Desperation Moves).



La version mobile propose en outre la sauvegarde rapide et les pads virtuels customisables. Les puristes seront ravis d’apprendre que le premier Fatal Fury est lui aussi disponible sur iOS (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad).

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.