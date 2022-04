YouTube a changé son discours et annonce que le Picture-in-Picture est en cours de déploiement sur iOS pour YouTube TV et non l’application YouTube. Le service ne donne pas de nouvelle pour son application principale, si ce n’est que la fonctionnalité est déjà disponible sur Android pour les abonnés premium.

[Article original] Dans quelques jours, YouTube proposera la fonction Picture-in-Picture (PiP) pour les utilisateurs d’iPhone sur iOS 15. Le service de vidéo l’annonce dans un tweet.

Ce matin, nous rapportions que YouTube avait décidé de mettre un terme à son test du Picture-in-Picture sur iOS. Il avait débuté en août dernier et a donc été disponible pendant plusieurs mois. Cela concernait uniquement les personnes abonnées à YouTube Premium.

Naturellement, la fin du test n’a pas forcément été une bonne nouvelle puisque YouTube n’avait pas dit ce qu’il se passerait après. Désormais, nous avons la réponse : « Vous utilisez un smartphone iOS ? Si oui, la fonction Picture-in-Picture est toujours en cours de déploiement et sera disponible dans quelques jours sur tous les appareils sous iOS 15 au minimum », peut-on lire. A priori, les utilisateurs sans l’abonnement Premium pourront aussi en profiter, ce qui est une bonne nouvelle.

Are you using an iOS smartphone? If so, the Picture-in-Picture feature is still rolling out & will be available in a matter of days across all iOS 15+ devices. Tweet back @ us if needed.

