For All Mankind, une série sur Apple TV+, va avoir le droit à une saison 3 et celle-ci fera ses débuts le 10 juin prochain. Il y aura 10 épisodes au total, avec le premier diffusé le 3 juin. Ce sera ensuite un épisode par semaine. En attendant, voici un teaser sous forme de vidéo.

Une date de sortie pour la saison 3 de For All Mankind

La nouvelle saison de la série de réalité alternative emmène les téléspectateurs dans une nouvelle décennie, au début des années 90, avec une course effrénée vers une nouvelle frontière planétaire : Mars. La planète rouge devient le nouveau front dans la course à l’espace, non seulement pour les États-Unis et l’Union soviétique, mais aussi pour un nouvel entrant inattendu qui a beaucoup à prouver et encore plus d’enjeux. Les personnages se retrouvent face à face alors que leurs ambitions pour Mars entrent en conflit et que leur loyauté est mise à l’épreuve, créant ainsi une cocotte-minute qui s’achève en apothéose.

Les acteurs qui reviennent pour la troisième saison sont Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña et Wrenn Schmidt, ainsi qu’Edi Gathegi qui jouera Dev Ayesa, un visionnaire charismatique qui a des vues sur les étoiles.

Rendez-vous donc le 10 juin pour découvrir la saison 3 de For All Mankind sur Apple TV+. Les deux premières saisons sont déjà disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming.