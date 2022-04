Sans crier gare, l’excellent roguelite-RPG-FPS Gunfire Reborn (2 millions de ventes sur Steam) vient de débarquer sur nos iPhone (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad). Avec sa DA low-poly très travaillée et son principe de boucle de réincarnation sans fin, Gunfire Reborn se distingue sans peine de la plupart des jeux du genre. Le gameplay de Gunfire Reborn alterne des phases de construction, de collecte de ressources et bien sûr des combats avec des bestioles pas toujours commodes (le bestiaire est assez varié).



A noter que les niveaux sont générés de façon procédurale et que l’on se retrouvera donc avec des environnements différents après chaque boucle de réincarnation. Il est possible de poursuivre l’aventure en solo ou en mode coop jusqu’à 4 joueurs. L’édition originale du titre contient les 4 actes (chapitres du jeu), les armes, les parchemins occultes et les objets ainsi que les trois héros initiaux.