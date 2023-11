Nous l’avons élu jeu iOS de l’année en 201 : le génial Downwell, mélange de shooter vertical et de roguelite, fait un retour fracassant sur Apple Arcade (Lien App Store – iPhone/iPad) dans sa version « + » , c’est à dire sans publicité et sans récupération de données, comme le titre original du reste. Développé par Ojiro Fumoto au sein du studio indépendant japonais Moppin et édité par Devolver Digital, Downwell est un shooter au style graphique rétro pixel plus que sobre puisque le jeu se décline en trois couleurs fondamentales, le noir, le blanc et le rouge (il est toutefois possible de troquer le noir contre une autre couleur). La bande son est à l’avenant, dans le plus pur style 16 bits.



Le jeu consiste à tirer sur tout ce qui bouge et à récupérer des gemmes rouges qui permettent d’acheter moult items et bonus, sachant qu’ici, vous tombez perpétuellement dans un gouffre sans fond et tirez sur les monstres de passage grâce aux armes fixées sur vos pieds ! Tirer permet aussi de se maintenir en l’air plus longtemps, ce qui a rapidement une importance cruciale dans le gameplay. Addictif en diable , Downwell est un incontournable sur iOS, et si l’on peut regretter qu’Apple Arcade devienne le recycleur des vieilles gloires de l’App Store, il s’agit dans l’absolu d’une très bonne pioche.