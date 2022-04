Le public ne se semble pas se jeter sur l’iPhone 3 (2022), au point que Ming-Chi Kuo évoque une « demande terne ». L’analyste se base notamment sur les stocks et le confinement en cours en Chine.

Kuo note que l’Apple Store en ligne affiche toujours sur stock pour l’iPhone SE 3 (2022), et ce dans plusieurs pays « après le confinement de la Chine, ce qui implique que les stocks actuels peuvent encore répondre à une demande terne ». Il souligne que Pegatron s’occupe de la production de ce smartphone, et Pegatron a ses usines en Chine.

(1/2) The delivery status of the new iPhone SE made exclusively by Pegatron remains "in stock" on Apple's online stores in many countries after the China lockdown, implying that the current inventories can still meet lackluster demand.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 13, 2022