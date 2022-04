Meta, c’est un peu comme ce faux ami qui vous donne moultes conseils… mais s’empresse dans le même temps de faire exactement l’inverse ! Aux côtés d’Epic Games dans le cadre du procès qui ciblait infâme taxe Apple, Meta/Facebook ne semble pourtant pas réellement opposé à une commission, à l’instar de celle qu’il prélève déjà sur les jeux de l’Oculus Store, et de celle qu’il prélèvera demain dans son désormais fameux métavers.

« Ah, ah, ah, tu connais ma dernière blague ? Je vais dire partout que la taxe Apple c’est pas bien et juste après je vais coller une taxe de 50% sur le métavers ! »

Il y a quelques jours en effet, Meta annonçait qu’il autoriserait les créateurs à vendre des items ou services numériques dans le métavers. Ce qui n’a pas été dit lors de cette annonce, c’est que le réseau social récolterait une commission sur les achats effectués à l’intérieur de son Metavers Horizon Worlds. Et pas n’importe quel niveau de taxe puisqu’au 17,5% de commission pour les achats effectués dans Horizon Worlds se rajouteront les 30% de commission « hardware » du Meta Quest Store, soit un niveau de commission global de 47,5% sur chaque achat dans le métavers !

Vivek Sharma, le vice président de Meta, a déclaré au site The Verge que près de 50% de commission « restait un taux très compétitif sur le marché ». S’il le dit, c’est que cela doit être vrai non ? Non : l’immense majorité des commissions appliquées sur les boutiques numériques ne dépassent généralement pas les 30%. D’ailleurs, lors du procès Epic vs Apple, le représentant de Meta avait promis que leur nouvelle commission en préparation serait inférieure à celle d’Apple. C’est raté. Quelques mois plus tard, Mark Zuckerberg déclarait même que la commission d’Apple retirait « des opportunités pour les créateurs de gagner de l’argent de leur travail ».

La vilaine « taxe » Apple – de 15% à 30% sur les titres hyper rentables -, tellement courageusement vilipendée par les très purs Epic Games et Facebook lors d’un procès ultra médiatisé, ne serait donc au final qu’une commission parmi d’autres, que des avocats zélés auront tout de même réussi à diaboliser comme l’unique taxe inique du secteur de la tech ? Et tout le monde ou presque de tomber dans le panneau ? Pas possible !