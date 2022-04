1Password 8 est désormais disponible au téléchargement en version bêta sur iPhone et iPad. Cette nouvelle version inclut notamment une nouvelle interface du célèbre gestionnaire de mots de passe.

Les nouveautés de 1Password 8

Dès l’ouverture de 1Password 8, les utilisateurs voient un nouvel écran d’accueil, avec la possibilité de changer l’ordre des catégories. Il y a également un changement — plus notable pour le coup — du côté de la version iPad. L’application tire pleinement parti de la surface de l’écran pour mieux gérer l’organisation.

Outre l’aspect visuel, le gestionnaire de mots de passe a été écrit avec une combinaison de SwiftUI et Rust. Cela permet d’avoir une application « plus stable, plus performante et plus sûre que jamais auparavant », selon AgileBits, qui développe l’outil. On retrouve aussi 1Password Core, à savoir un tronc commun entre l’application sur les différents supports (iOS, macOS, etc) pour avoir « toutes les capacités d’une application 1Password de bureau » dans la paume de votre main, selon l’entreprise.

Enfin, 1Password 8 pour iPhone et iPad apporte pour la première fois l’expérience complète de Watchtower. C’est la fonctionnalité qui vous informe des violations de mot de passe et autres problèmes de sécurité concernant les éléments que vous avez enregistrés dans 1Password.

La bêta est disponible dès maintenant via TestFlight. À noter que certaines fonctionnalités sont manquantes, comme le partage d’éléments, le contenu supplémentaire de l’onglet Accueil, la prise en charge de l’Apple Watch ou encore la gestion des comptes. Cela viendra plus tard. Quant à la version finale, elle débarquera dans le courant de l’année.